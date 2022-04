Genova, il partito di Renzi appoggia (senza simbolo) il sindaco uscente di destra: "Ha fatto cose di sinistra"

globalist

20 Aprile 2022 - 15.41

Italia Viva sosterrà la candidatura di Marco Bucci, come sindaco di Genova per il centro destra. Dopo un lungo e vicendevole corteggiamento, le parti si sono incontrate con grande soddisfazione reciproca. Nonostante l’appoggio palese e ufficiale, tra i simboli che sosterranno la sua candidatura, non comparirà quello di Italia Viva. Una scelta che nasconde un velo di ipocrisia.

“Io sono molto contento del fatto che la nostra visione di città e soprattutto i nostri progetti per i prossimi cinque anni siano condivisi da una vasta maggioranza – ha commentato il sindaco uscente – e anche da tanti altri partiti, questo è importante perché ci dà la il supporto per poter lavorare tanto, questa è la Genova del fare tutta allineata”.

La conferma dell’appoggio è arrivata dalla deputata di IV Raffaella Paita, dalle colonne del Secolo XIX.

“Alle elezioni comunali di Genova Italia Viva sosterrà Bucci: è una scelta che non ha valore politico ma civico. Si tratta solo di una scelta civica fatta nell’interesse della città, tanto che il nostro simbolo non ci sarà anche se ci saranno nostri esponenti candidati nella lista civica di Bucci. Sosteniamo l’unica opzione che porta avanti una politica del fare. La ricostruzione del ponte, operazioni popolari, di una vera sinistra che fa fatti e non parole, come lo Skytram in Valbisagno o l’abbattimento della Diga di Begato».