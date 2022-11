Salvini si vanta delle misure pro-evasione sui contanti: "Con la Lega dalle parole ai fatti"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 18.51

Per loro favorire i ricchi e le misure che, stando alle fonti ufficiali come la Corte dei conti, favoriscono il nero e quindi l’evasione è un vanto.

«La Lega passa dalle parole ai fatti. I primi provvedimenti per aiutare concretamente lavoratori, imprese e famiglie: libertà di pagare in contanti fino a 5 mila euro; premi ai dipendenti fino a 3mila euro esentasse; scuola: chiuso il rinnovo del contratto atteso da anni per insegnanti e personale; autotrasporti: bonus solo per le imprese italiane; pensioni: aumento medio del 7,3% per tutti, per far fronte all’inflazione; rinnovato lo sconto benzina fino alla fine dell’anno».

Così il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.