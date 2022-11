Ocean Viking, la Francia ha denunciato il 'comportamento inaccettabile' dell'Italia sui migranti

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 09.09

La Francia denuncia il «comportamento inaccettabile» dell’Italia riguardo alla vicenda che ha coinvolto la nave Ocean Viking con a bordo i migranti.

Migranti, la nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Marsiglia. L’imbarcazione della ong Sos Mediteranee, ha lasciato il tratto di mare al largo di Catania e si trova adesso al largo di Portopalo di Capo Passero, la punta Sud-Est della Sicilia.

«Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo». Lo spiegano all’Ansa fonti del ministero dell’Interno francese, che ribadiscono: «Ci stiamo preparando come se la nave dovesse arrivare nelle prossime ore».

Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: «Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo», aggiungono le fonti francesi

L’imbarcazione, che resta in acque internazionali al limite del confine con quelle nazionali italiane, secondo i rilevamenti eseguiti tracciando il trasponder, ha la prua puntata a sud-ovest e naviga a oltre 7 nodi l’ora, seguendo una rotta che sembra tracciata per `circumnavigare´ la Sicilia per poi puntare verso la Francia.