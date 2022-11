Flick condanna il governo sui migranti: "Sta violando le leggi e la Costituzione"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 09.21

Il governo di Giorgia Meloni sta violando la legge del Mare e la Costituzione. E’ questo il parere di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia, in un’intervista a La Repubblica. «Le nostre leggi vietano di discriminare in base al sesso, all’età, o a un’infermità in atto».

Il decreto è incostituzionale perché «la Costituzione non attribuisce all’autorità pubblica il diritto di distinguere il grado di pericolo e la diversità di posizione tra chi rischia la vita. L’accoglienza in un porto sicuro è il presupposto per verificare se quelle persone possano poi essere accolte o no», aggiunge. Inoltre sul fatto che si possa fare selezioni sulle navi come pretende il governo, «forse potrebbe esserlo su navi che battono bandiera italiana e quindi sono parte del territorio nazionale. Ma non può esserlo su navi straniere e da parte di chi sta tentando di salvare persone in pericolo».

Secondo il giurista questo approccio «è sconcertante. Quando una nave entra in acque italiane, chi è a bordo è soggetto alla nostra legge. Che non discrimina le condizioni di pericolo in base al sesso, all’età, o a un’infermità – conclude – . Ogni migrante ha alle spalle un viaggio drammatico, forse le torture in Libia, e adesso rischia pure di essere rimandato indietro».