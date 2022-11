Brugnaro (il moderato): "Gli spacciatori arrivano da Tunisi e Africa, bene il governo"

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 15.12

Brugnaro il centrista? Dal sindacoi di Venezia dichiarazioni reazionarie che sembrano uscite dalla bocca di Gentilini, quello tristemente famoso per le sue sparate anti-immigfrati.

«L’immigrazione irregolare, quella che non ha limiti, quella prepotente, pensa che tutto si possa scaricare sul buonismo italiano. Questo deve finire e fa bene il Governo a porre le questioni». Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenendo in videocollegamento al confronto tra i sindaci delle aree metropolitane che ha chiuso l’iniziativa `Casa Corriere´ a Napoli.

Brugnaro invoca inoltre «poteri veri per i sindaci, poteri di ordine pubblico almeno per i piccoli reati. Io ho proposto di dare i poteri a un giudice di pace penale per poter incarcerare almeno per una, due, tre, dieci notti, gli ubriachi che pensano di poter fare quello che credono in città, piuttosto che gli spacciatori che arrivano tranquillamente in barca a migliaia da Tunisi o da altri posti dell’Africa», incalza il primo cittadino.

«Queste persone hanno una supponenza gigantesca e noi abbiamo le mani legate su questo – aggiunge Brugnaro – certe volte ti viene la tristezza di non poter incidere su certi soggetti, che ti guardano beffardi. Sappiamo chi sono, li conosciamo, li abbiamo arrestati tante volte, però li liberiamo automaticamente perché c’è la legge e ci sono i diritti. Oltre ai diritti ci sono anche i doveri, come quello di rispettare i cittadini che pagano le tasse e che lavorano».

Su questi temi Brugnaro si dice fiducioso per quello che potrà fare il Governo, sostenendo che il nuovo Esecutivo sia partito bene e che abbia cominciato a realizzare un programma politico.