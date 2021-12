Brugnaro: "Voteremmo Berlusconi al Quirinale perché è un candidato credibile. Ma anche Draghi..."

globalist

30 Dicembre 2021

Dice di sì a Berlusconi ma spera in Draghi. Del resto da quelle parti non si guarda per il sottile. Franza o Spagna…

“Se Silvio Berlusconi decide di correre per il Colle, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è ”un candidato credibile e agibile”. Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia.

Ma subito dopo ha aggiunto: “Io spero, che Draghi venga votato per il Colle”, ”è garanzia di stabilità, per il Paese”, innanzitutto di ”stabilità finanziaria”.

E infine su Venezia: ”E’ chiaro che Venezia, come tutte le città d’arte, ha pagato di più” a causa della pandemia ma, “come si dice da noi, teniamo botta… Soprattutto sul fronte turistico ”abbiamo avuto un calo, in particolare di turisti importanti e internazionali”. ”Oggi in città abbiamo 30mila visitatori, perché li contiamo quotidianamente… Teniamo botta”.