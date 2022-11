Calenda al Pd: "Basta con il campo largo, per il Lazio proponiamo D'Amato". La dura risposta di Bonelli

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 10.59

Carlo Calenda ha proposto al Pd un’alleanza nella corsa alla Regione Lazio, abbandonando l’idea del campo largo per convergere, insieme, sul nome dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

«Il campo largo non è mai esistito. Peraltro i 5S, che si oppongono al termovalorizzatore e ad ogni infrastruttura nel Lazio, non lo vogliono fare. Abbiamo proposto al Pd di convergere su un nome loro non nostro: Alessio D’Amato. Aspettiamo risposta» ha scritto su Twitter il leader di Azione.

A Calenda è arrivata la risposta di Angelo Bonelli, di Europa Verde. «Calenda vuole consegnare le Regioni alla destra. Non è un problema della persona Alessio D’Amato, che ha fatto bene, ma è il modo di fare di Calenda, che dice `o così o niente´. Il campo largo serve, Calenda è incapace di costruire un’alleanza».