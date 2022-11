Rave, Fratoianni contro il governo: "Da Meloni solo retorica, il dl va ritirato"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 14.28

Il governo Meloni ha approvato il dl sicurezza con l’ormai celebre e famigerata norma anti rave, anche se la maggioranza sembra intenzionata a rimettere mano al decreto per modificare alcuni commi evidentemente fuori da ogni logica. Ne ha parlato Nicola Fratoianni, leader di Si, con un post su Facebook.

“Meloni insiste e ha rivendicato l’introduzione di un reato pericoloso per chi manifesta dissenso, e non a caso molti esponenti del suo partito hanno riaffermato che il “reato Piantedosi” può essere applicato anche a situazioni diverse dai rave. “

“E come al solito, Meloni fa tanta retorica sulla sicurezza dell’Italia. Vorrei dirle che la sicurezza che i cittadini italiani cercano è quella di uno stipendio che non finisca alla seconda settimana del mese. O la sicurezza di non avere bollette impossibili da pagare. La sicurezza di mettere il piatto a tavola ogni giorno.”

“Un consiglio non richiesto: faccia un nuovo consiglio dei ministri, ritiri il “reato Piantedosi” e si occupi – conclude Fratoianni – della vera sicurezza dell’Italia: ci faccia sapere che intendono fare contro inflazione e bollette pazze.”