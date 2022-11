L'appello di Mediterranea: "Il governo italiano faccia attraccare le 3 navi delle Ong. A bordo ci sono 985 bambini"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 15.53

Il governo Meloni ha già chiuso i porti, lasciando al largo le navi delle Ong che stanno salvando i migranti in mare. L’appello di Mediterranea Saving Humans va proprio in questa direzione.

«Chiediamo che il Governo italiano assegni immediatamente alle navi Ocean Viking, Humanity1 e Geo Barents il più vicino porto per lo sbarco dei naufraghi, come previsto dal diritto internazionale. Ogni ulteriore ritardo nello sbarco di persone vulnerabili, già vittime di trattamenti inumani in Libia e provate dalla traversata, dovrà essere considerato responsabilità diretta delle Autorità coinvolte».

«In attesa sulle tre navi umanitarie ci sono 985 bambini, donne e uomini, che ricorda l’ong si trovano da «10 giorni al largo della Sicilia in attesa di un porto sicuro. Nelle prossime 48 ore sono previste nell’area pessime condizioni meteo con tempesta e onde alte fino a 6 metri».