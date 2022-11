Italia Viva: "Nessun incontro tra Renzi e Santanché, falso adombrare un appoggio esterno al governo"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 19.05

Una smentita netta, anche se l’atteggiamento di Renzi (più che di Calenda) nei confronti dell’esecutivo lascia spazio a qualche margine di ambiguità.

«L’ufficio stampa di Italia Viva smentisce categoricamente la notizia riportata oggi dal quotidiano Il Tempo di un incontro che si sarebbe tenuto nel weekend fra il Senatore Matteo Renzi e la Ministra Daniela Santanché: non vi è stato nessun incontro, né in Toscana né altrove. L’ultima volta che il Senatore e la Ministra si sono incrociati è stato in Senato, in occasione del voto di fiducia al Governo Meloni. L’ufficio stampa smentisce altresì categoricamente la possibilità adombrata nell’articolo di un appoggio esterno all’esecutivo».

Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.