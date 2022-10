Opposizione, Ascani (Pd) attacca Bonifazi (Iv): "Parlate solo di noi, intanto la destra governa"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 14.35

Nel fronte d’opposizione al governo Meloni si sta consumando una battaglia tra il cosiddetto Terzo Polo e il Pd, un rancore che dall’area Renzi-Calenda va avanti dall’inizio della campagna elettorale. Il duello dialettico si tiene quotidianamente sui social, questa volta protagonisti sono stati il deputato di Italia Viva, Francesco Bonifazi, e la deputata e vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

L’esponente renziano, infatti, è intervenuto con un post in cui scrive: «Dice Letta che c’è una parte dell’opposizione che ha messo le tende vicino alla maggioranza. E poi c’è il Pd di Letta che ha consentito alla Meloni di diventare maggioranza. Nessun mea culpa sulla sconfitta, ma solo insulti a Renzi: Letta va aiutato a recuperare lucidità».

Pronta la risposta della deputata dem: «Capisco la nostalgia per i processi democratici e le discussioni aperte. Ma questa cosa che parlate solo del Pd sta diventando ridicola. Non so se vi è sfuggito qualcosa, ma ci sarebbe da fare opposizione a chi ha vinto le elezioni e oggi governa. Cioè la destra».