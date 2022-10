Bonaccini: "Per la prima volta temo che il Pd non abbia un futuro scontato"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 18.43

Parole preoccupate. “Le ragioni per cui il Pd è nato ci sono ancora tutte, ma è la prima volta che abbiamo alla nostra destra e alla nostra sinistra, nel campo del centrosinistra e nelle opposizioni, due alternative possibili e legittime. Ed la prima volta che temo che il Pd non abbia un futuro scontato. Ma ci sono anche grandi opportunità, da un momento così difficile. Definire un perimetro comune è sicuramente importante, quindi oggi definiamolo. Ma, più della cornice, si deve vedere il quadro».

Lo raccomanda Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, concludendo il suo intervento alla direzione nazionale del Pd.

Dobbiamo cambiare noi e non la gente

«Non è che la gente non viene perché abbiamo chiuso le porte, anche se forse c’è anche questo, ma perché spesso quello di cui discutiamo non rileva i bisogni e le aspettative delle persone. Quindi, cambiamo noi e proviamo di farlo noi, oppure cambiamo la gente? Io credo la prima. Se non ancoriamo a tutto questo l’attuale fase di costruzione del nuovo gruppo dirigente, dubito che possa produrre consenso e partecipazione. Dobbiamo metterci in moto subito».