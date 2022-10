Orrore nella Capitale: manifesti inneggiano alla marcia su Roma. L'indignazione di Gualtieri: “Rimuoverli”

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 14.40

Preroll

Nell’immagine, oltre alla figura di Benito Mussolini circondato dalle camice nere, è riportata anche una sua frase: “Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Immediata la presa di posizione della massima autorità cittadina, il sindaco Roberto Gualtieri: “Inaccettabili e vergognosi i manifesti abusivi per celebrare il centenario della marcia su Roma apparsi questa notte in alcune strade. Ho disposto la loro immediata rimozione. Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza, è e sarà sempre antifascista“.