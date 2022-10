Renzi dice no al governo Meloni ma attacca solo il Pd

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 19.42

«Lo dico agli amici del Pd: vogliamo attaccare la presidente del Consiglio proprio sul fatto di essere donna? Io la contesto e non voterò la fiducia, ma di tutti gli argomenti per attaccarla scegliete la questione femminile? Questa non è opposizione, è masochismo».

Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato in dichiarazione di voto per il terzo polo´ sulla fiducia al governo Meloni.

«Faremo opposizione a cielo aperto, con le proposte non con il vocabolario» e «per quanto mi riguarda la presidente potrà farsi chiamare anche con l’asterisco», aggiunge Renzi, ma «come si fa ad attaccare il governo perché ha inserito la parola merito nel Ministero dell’Istruzione, quel merito che nel Pd era sempre stato rivendicato? Come si fa ad attaccare la sovranità alimentare che in questo Paese ha inventato Slow food? Volete regalare altro alla destra?», continua Renzi, che ha poi risposto alle proteste provenienti dai banchi dei deputati dem: «Vi vedo reagire solo a me e non a lei, come n campagna elettorale. Straordinario».

