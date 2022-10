Il Governo Meloni ha giurato al Quirinale: la reazione oscurantista si abbatte sull'Italia

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 11.05

Un governo nero e reazionario che non promette nulla di buono avendo come riferimento la Polonia omofoba e autoritaria. Si è concluso nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del governo Meloni, la cerimonia è durata circa mezz’ora. Dopo, la consueta foto di rito del nuovo esecutivo. La premier Giorgia Meloni e i 24 ministri si sono spostati poi nel Salone degli Specchi per un breve saluto con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Von der Leyen a Meloni: pronta e lieta di lavorare insieme

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Michel: congratulazioni a Meloni, insieme per Italia e Ue

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico di prima premier donna dell’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue”. Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”, ha aggiunto in italiano.