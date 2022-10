Bonaccini: "Con l'opposizione possiamo rigenerare la nostra forza politica"

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 21.53

La sinistra tornerà? Le possibilità ci sono ma c’è un problema identitario. «Nel momento in cui andremo all’opposizione avremo il tempo di rigenerare una forza politica che ha comunque il 20%, la prima dell’opposizione e la seconda del paese».

Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo, che si tiene a Firenze.

Costruire un nuovo centro-sinistra

«In tante città d’Italia e in diverse regioni governiamo insieme a quelle due forze che hanno dato vita al terzo Polo, ma io non vedo nessuna possibilità che rientrino nel Partito Democratico».

Ha aggiunto Stefano Bonaccini. «Vedo invece una opportunità per il futuro – ha aggiunto Bonaccini – che è quella di provare a costruire un nuovo centrosinistra nel quale le forze politiche che, appunto, vogliano per il futuro diventare l’alternativa a questa destra, provino a mettersi insieme».

Per Bonaccini, «Renzi e Calenda hanno fatto un altro partito, e mi pare che la loro strada sia legittimamente quella di dar vita a un’altra forza politica, che io mi auguro non abbia tentazioni di guardare a destra, perché credo ne subirebbero anche un colpo non banale, e che voglia provare a contribuire a scrivere una nuova storia per un nuovo centrosinistra in questo paese, nel quale il Pd piaccia o non piaccia sarà anche in futuro il baricentro, ma che da solo è difficile pensare che possa battere la destra».