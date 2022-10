Boldrini a Meloni: "Chiedi rispetto istituzionale? Quando ero presidente della Camera, per me non valeva..."

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 14.02

Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha pubblicato sui social un pensiero riguardante il nuovo governo e la richiesta di rispetto istituzionale fatta più volte dagli attuali presidenti delle camere e dalla stessa Giorgia Meloni. Un rispetto che, quando Boldrini era in carica, in pochi le avevano dedicato.

“La destra chiede rispetto delle istituzioni a chi critica l’elezione di La Russa e Fontana. Mi rivolgo allora direttamente a Meloni e Salvini: questo principio, sul quale in linea generale sono d’accordo, non era valido quando proprio i loro partiti, durante il mio mandato di Presidente della Camera, alimentarono campagne di delegittimazione nei miei riguardi sulla base di fake news e manipolazione del mio pensiero, il tutto condito in molti casi da trivialità e minacce di violenze irripetibili da parte dei loro followers?”

“Vogliamo paragonare quella fabbrica di odio e menzogne alla libertà di esprimere un’opinione su affermazioni vere, non inventate, dei neo Presidenti di Camera e Senato? Ricordo che l’attuale terza carica dello Stato ha realmente parlato di schifezze riferendosi alle coppie Lgbt, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Aggressione personale vs critica politica: ecco la differenza”.