Tajani in imbarazzo al Ppe: "Forza Italia è per la Nato e contro l'invasione russa"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 12.43

Preroll

Antonio Tajani prova a farsi spazio all’interno di Forza Italia, mettendo una pezza dopo gli audio pubblicati da Lapresse sulla posizione di Silvio Berlusconi a proposito della guerra in Ucraina. Intervenendo a Bruxelles alla riunione del Ppe, Tajani ha tentato di smentire le posizioni dell’ex Cavaliere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del mio partito, della mia personale, totalmente in favore della Nato, in favore delle relazioni transatlantiche, in favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia».