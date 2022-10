Bonaccini (Pd): "La destra è un disastro, da Berlusconi parole molto gravi"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, a Rai 3 ha commentato il disastroso momento del centrodestra, impegnato a formare il governo Meloni tra dissidi e tensioni interne, soprattutto a causa delle ripetute uscite di Silvio Berlusconi. «Immagino ragionevolmente che Giorgia Meloni farà il governo con Forza Italia, il problema è che si è prodotto un bel disastro. Se il buongiorno si vede dal mattino per ora non è un gran buon giorno».

Il governatore Pd insiste sul fatto che il Governo dovrà essere valutato «sui fatti». Inoltre «da presidenti di Regione abbiamo bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni per i tanti problemi che attanagliano i cittadini». In ogni caso Bonaccini manifesta però anche una certa «preoccupazione per la collocazione reale con cui ci si presenterà in Europa». Vale a dire il Governo «andrà in Europa per trattare il tetto del prezzo del gas o ci andrà per sostenere le ragioni di chi sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie speculando sui cittadini italiani? Sono questi i problemi veri».

Ovviamente Bonaccini si augura che la politica estera dell’Italia non cambi per le parole di Berlusconi: «Ma quello che è accaduto e’ di una gravità parecchio rilevante. Stiamo parlando del leader di una delle tre forze politiche che devono costruirle l’alleanza».