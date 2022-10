De Micheli (Pd): "La sconfitta è arrivata per mancanza di visione del futuro, io darò voce a chi non ce l'ha"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 09.52

Preroll

Paola De Micheli si candiderà alla segreteria del Pd e nella sua intervista a Il Messaggero, ha analizzato la sconfitta elettorale e indicato quelle che dovranno essere le prossime tappe verso il congresso per ricostruire la credibilità perduta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Finita la stagione del sostegno al governo Draghi, bisognava avere pronta un’idea di futuro. È finita la stagione dell’un po’ e un po’. Se il Pd non ha un posizionamento politico solido, corre il rischio di cadere nelle contraddizioni».

Middle placement Mobile

«Abbiamo perso perché non abbiamo rappresentato il disagio e la preoccupazione per il futuro», ragiona l’ex ministra. In parlamento «faremo un’opposizione seria e radicale. La maggioranza era e sarà divisa», assicura la deputata. «Dobbiamo anche proporre un’agenda sociale alternativa a quella del governo».

Dynamic 1

Sulle regionali, secondo De Micheli, bisogna ispirarsi al modello Lazio. «Credo che la Giunta Zingaretti debba rivendicare i molti risultati positivi e credo che ci si possa muovere nel solco di questa esperienza. Roma città è determinante per le elezioni della regione e Gualtieri sta facendo un ottimo lavoro».

De Micheli è candidata alla segreteria del Pd. «Centinaia di persone hanno offerto la loro disponibilità a sostenere la mia candidatura: sono già 25 i comitati costituiti con i quali definiremo gli ultimi dettagli della mozione. Bisogna smettere di imporre dall’alto le scelte e adottare un modello che dia «voce a chi nel partito voce non l’ha avuta», afferma.