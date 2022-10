Berlusconi, la figuraccia dell'Italia sbarca nel parlamento Ue: "Forza Italia è la stampella dei postfascisti"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 10.02

Preroll

Forza Italia, membro del Ppe, è diventata la «stampella del postfascismo». Lo sostiene la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo, Iratxe Garcìa Perez, nella plenaria a Strasburgo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Questo sarà l’ultimo Consiglio Europeo in cui l’Italia sarà rappresentata da Mario Draghi. Le ragioni ci sono note. Dal Partito Popolare Europeo Weber e Berlusconi ripetono che Forza Italia sarà la garanzia di un governo atlantista, europeo, che difende i valori dell’Unione. Mi permetta di metterlo in discussione: Forza Italia è passata dall’essere il pilastro del centrodestra in Italia a stampella del postfascismo. La presidenza del Senato è affidata a Ignazio Benito La Russa, che ha nostalgia» del fascismo «ed è ora la seconda massima autorità dello Stato».

Middle placement Mobile

«La presidenza della Camera dei Deputati è detenuta dal filo-Putin e antiabortista Lorenzo Fontana, euroscettico, omofobo e ben noto in quest’Aula. Lui ora è la terza autorità dello Stato. Parla della nostalgia dei tempi della Merkel, signor Weber – conclude ribattendo ad un riferimento fatto da Weber alla ex cancelliera – ai tempi della Merkel non c’erano alleanze con l’estrema destra».