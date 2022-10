Berlusconi, ma quale pace con Meloni: "Nordio alla Giustizia? No, c'è Casellati"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 15.15

Silvio Berlusconi ha parlato dell’apparente tregua, più che una vera e propria pace, con Giorgia Meloni dopo l’incontro di ieri pomeriggio in Via della Scrofa a Roma. Entrando al Senato, l’ex Cavaliere ha svelato un retroscena sull’incontro di ieri. “Meloni mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono detto assolutamente a disposizione. Abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dovremo fare”.

Poi Berlusconi ha parlato delle voci riguardanti l’ipotetica mediazione dei figli per appianare le divergenze nella coalizione. “Tutto quello che è stato detto sui miei figli è semplicemente una invenzione”.

“Il ministro della Giustizia sarà Nordio? No, lo incontro oggi ma c’è la ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, su questo c’è accordo, assolutamente. Meloni ha suggerito, c’è Nordio che è bravissimo, magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto che la scelta giusta è Casellati perché conosco le cose che ci sono da fare per la riforma della giustizia”.

Berlusconi non si è però fermato qui. Nell’ultimo passaggio della sua dichiarazione, ha lamentato una distrubione iniqua dei collegi tra gli eletti del suo partito rispetto a quelli della Lega. “In Forza Italia c’è profonda amarezza perché a parità di elettori con la Lega, il modo in cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato 20 deputati in meno e 10 senatori in meno. Per questo non io ma i miei senatori hanno voluto dare un segnale su questo tema chiedendo pari dignità con la Lega”.