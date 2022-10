De Luca (Pd) contro l'autonomia differenziata di Salvini: "Serve a derubare il Sud"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 14.26

Preroll

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo all’inaugurazione del polo universitario di Scampia dell’Università Federico II di Napoli ha parlato di uno dei cavalli di battaglia del governo Meloni, e soprattutto della Lega di Matteo Salvini: l’autonomia differenziata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Per De Luca «significa semplicemente derubare di altre risorse il Sud del nostro Paese». De Luca si è rivolto ai giovani studenti dicendo che «per come è la situazione siete destinati ad andarvene al Nord, se tutto va bene, come ha detto elegantemente una delle cariche istituzionali appena elette in questo Paese accennando all’autonomia differenziata», con riferimento al nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Middle placement Mobile

Sabato scorso De Luca ha attaccato proprio Fontana dal palco del convegno di Capri dei Giovani imprenditori di Confindustria, definendolo «troglodita» e stigmatizzando l’inserimento del tema dell’autonomia differenziata nel suo discorso di insediamento.