Giorgia Meloni? Altro che una conservatrice moderata, è una estremista di destra

16 Ottobre 2022 - 12.20

“Da Fox News a Ted Cruz, i conservatori si affrettano a rendere più ‘moderati’ i nuovi governanti italiani di estrema destra”

Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d’Italia non sono veri e propri fascisti, ma quando la destra occidentale li etichetta come “conservatori moderati” o addirittura “centristi”, fa parte di una più ampia e cinica manovra per normalizzare l‘estremismo ultranazionalista.

Sono il titolo e il sommario dell’articolo di Ariel David, firma di Haaretz ed ex corrispondente dell’AP a Roma, dove ha coperto l’Italia e il Vaticano.

La sua analisi, puntuale, dettagliata, senza giri di parole, dà una lettura molto interessante di come viene vista dall’esterno la scalata al potere di Giorgia Meloni e dell’estrema destra italiana.



Scrive David: “Da quando Fratelli d’Italia, il partito di estrema destra di Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni italiane di domenica, sono piovute congratulazioni da parte di leader e opinionisti conservatori di tutto il mondo. L’aspetto comune di questi messaggi di congratulazioni sui social media è la tendenza a etichettare con enfasi Fratelli, un partito le cui radici politiche affondano nel neofascismo, come una forza conservatrice moderata.

I tributi vanno dall’ex Segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha twittato che “l’Italia merita e ha bisogno di una forte leadership conservatrice”, al primo ministro britannico Liz Truss, al senatore statunitense Ted Cruz che ha definito “spettacolare” uno dei discorsi della Meloni e a Yair Netanyahu, figlio dell’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si è congratulato con la Meloni e con il “campo conservatore” italiano.

I media di destra sono stati ancora più espliciti nell’abbracciare la Meloni e nel sorvolare sugli aspetti problematici delle origini e dell’ideologia del suo partito. Fox News ha salutato “l’alba di un nuovo giorno” e ha notato che la campagna della Meloni si è concentrata sui suoi “valori cristiani”. Matt Schlapp, capo della Conservative Political Action Coalition, ha parlato con Steve Bannon – due dei suoi più importanti sostenitori negli Stati Uniti – di come la leader di Fratelli d’Italia “rientri perfettamente nel termine di ciò che chiamiamo conservatore qui in America”. Il commentatore britannico Piers Morgan ha riassunto questa operazione di whitewashing globale twittando che la Meloni “non è ‘di estrema destra’. Se pensate che lo sia, dovete davvero ripassare la vostra storia nazista/fascista. È quello che dice di essere… centro-destra. La sinistra dovrebbe smettere di chiamare nazisti/fascisti tutti gli avversari conservatori. È così pigro”. Questa corsa della destra globale a legittimare il futuro governo della Meloni solleva diverse domande chiave: È una fascista? È una leader estremista o di estrema destra? E, soprattutto, perché è così importante per i conservatori che non venga etichettata come tale? In effetti c’è del vero in ciò che Morgan e i suoi colleghi sostengono: Liquidare la Meloni e il fenomeno di Fratelli d’Italia come una rivisitazione del regime di Benito Mussolini è davvero pigro. Ma questo si può dire solo dopo aver considerato attentamente i profondi legami del partito con il suo passato fascista. I Fratelli sono gli eredi politici del Movimento Sociale Italiano, fondato nel 1946 dai luogotenenti superstiti di Mussolini. Il partito utilizza ancora lo stesso simbolo, una fiamma tricolore, a significare che l’eredità politica del Duce continua a vivere, nonostante la sua violenta scomparsa nel 1945.

I ranghi dei Fratelli sono pieni di nostalgici che ostentano il saluto fascista in pubblico e di antisemiti dichiarati come Guido Crosetto, uno dei più stretti consiglieri della Meloni, che in passato ha diffuso teorie cospirative su “banchieri e massoni ebrei” che avrebbero mosso i fili della finanza internazionale.



Un pronipote di Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, è stato uno dei candidati della Meloni alle elezioni europee del 2019, e il suo verdetto sul fascismo della Seconda guerra mondiale non è stato certo di denuncia: Si è trattato, a quanto pare, di “un periodo molto complicato, complesso… Non si può definire in termini di giusto o sbagliato, buono o cattivo”.

Essendo cresciuta nei movimenti giovanili dell’estrema destra italiana, la retorica della Meloni è intrisa dei motti e dello stile dell’epoca fascista: dalla promessa di difendere “Dio, patria, famiglia” all’etichettare come “devianti” i giovani che soffrono di dipendenze e disturbi alimentari.



Anche il suo amore per la letteratura fantasy e le opere di J.R.R. Tolkien – spesso utilizzato per dipingerla come un’amabile secchiona – è in realtà un frutto della sua educazione politica, visto che per decenni i neofascisti italiani hanno idolatrato l’opera di Tolkien e organizzato “campi Hobbit” per le loro attività estive.

Tuttavia, la Meloni è probabilmente sincera quando afferma che i Fratelli hanno consegnato il fascismo “alla storia”. Questo perché è soprattutto una politica intelligente e opportunista: è stata a favore dei vaccini Covid fino a quando non è diventato conveniente assecondare gli anti-vaxxers; ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin come difensore dell’identità cristiana dell’Europa fino a quando questa posizione non è diventata del tutto imbarazzante; ha sostenuto Hezbollah e il siriano Bashar Assad mentre criticava l’uccisione di bambini a Gaza da parte di Israele fino a quando non è diventato politicamente conveniente proclamarsi fan dello Stato ebraico e sbandierare i “forti legami” del suo partito con il Likud.

E se in gioventù dichiarava apertamente che Mussolini era un “buon politico”, oggi i suoi modelli di riferimento non sono il Duce e i suoi alleati, ma autoritari nazionalisti cristiani come l’ungherese Viktor Orban e populisti euroscettici e anti-immigrati come la francese Marine Le Pen.



In questo senso, non è propriamente corretto etichettare i nuovi governanti di Roma come fascisti, poiché esistono formule politiche estremiste molto più aggiornate che i Fratelli possono seguire.

Detto questo, prendere per buona l’affermazione della Meloni di essere una conservatrice moderata di centro-destra è, per usare le parole di Piers Morgan, altrettanto pigro che liquidarla come fascista. In nome della difesa dell’identità cristiana dell’Italia e dei valori familiari “tradizionali”, la Meloni progetta apertamente di ridurre il diritto all’aborto e si oppone all’uguaglianza per le persone LGBTQ. Ha espresso la sua fede nella Grande Sostituzione, una teoria cospirativa suprematista bianca (e di solito antisemita) che sostiene che le élite globaliste stiano segretamente lavorando per sostituire demograficamente i bianchi con migranti non bianchi, e ha proposto un blocco navale del Nord Africa per impedire agli immigrati e ai richiedenti asilo di attraversare l’Europa.



A livello nazionale, i Fratelli hanno già annunciato l’intenzione di modificare la Costituzione italiana per passare a un sistema presidenziale. A livello europeo, i Fratelli si uniscono ad altri partiti populisti che cercano di arrestare o di invertire il processo di integrazione europea, riportando il continente a un insieme di nazionalismi frazionati e spesso in competizione tra loro.



Tutte queste non sono le parole e le politiche di un conservatore moderato. Il tentativo del suo nuovo fan club internazionale di dipingere la Meloni come tale è degno di nota perché fa parte di un processo molto più ampio di normalizzazione delle opinioni e dei partiti estremisti in tutte le democrazie occidentali.



Sebbene questa tendenza sia, in qualche misura, all’opera anche nei circoli progressisti, sembra essere molto più avanzata a destra: dalle “persone molto belle” che l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha usato per descrivere i suprematisti bianchi alle vittorie elettorali dei Democratici di Svezia e di Fratelli d’Italia; dalla difesa repubblicana dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio alle crescenti fortune del partito di estrema destra Sionismo religioso (che incorpora la fazione Potere ebraico) in Israele.

Leader, parole e azioni che un tempo erano al di fuori della portata di tutti sono stati accolti nel mainstream, e con questo arriva la legittimazione del razzismo, dell’odio e della violenza politica, tutti elementi naturalmente incompatibili con i valori democratici di base. La Meloni è solo un piccolo tassello di questo processo, ma è certamente molto promettente quando si tratta di saltare sul carrozzone della destra globale che altera la realtà. Si pensi ad esempio al fatto che il futuro primo ministro italiano ama usare una citazione dello scrittore inglese G.K. Chesterton: “Si accenderanno fuochi per testimoniare che due più due fa quattro. Le spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate”. Naturalmente, l’autrice utilizza questo aforisma per esprimere quanto sia evidente che gli “speculatori finanziari” stanno cercando di distruggere la tradizionale identità cristiana dell’Italia e dell’Europa. C’è molta ironia nel fatto che questa citazione (scritta, ovviamente, da un fan di Mussolini e da un antisemita dichiarato) sia pronunciata da qualcuno il cui schieramento politico ha sistematicamente utilizzato fake news e “post verità” per minare la democrazia in tutto il mondo.

Si può solo sperare che il fuoco si accenda, ma per testimoniare che la paura e l’odio non dovrebbero mai far parte del nostro discorso politico, e che gli estremisti rimangono estremisti, non importa quanto vengano imbiancati, placati e assecondati”.

(prima parte)