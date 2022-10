Violante: "Letta dovrebbe andare avanti, non capisco questa auto-flagellazione"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 11.36

Luciano Violante, ex presidente della camera, si esprime sui risultati delle elezioni e sulle sorti del Pd: “Tra le forze politiche che hanno perso le elezioni, il Pd è quella che ha perso meno voti rispetto al passato. Enrico Letta ha ricostituito un partito unitario dopo l’addio di Zingaretti, ha vinto le amministrative, davvero non capisco questa autoflagellazione. Perché si è rimasti di poco sotto al 20% bisogna cambiare il segretario? Non è un problema di leader, ma di fisionomia del partito”.

Sul prossimo congresso del Partito democratico dice “i congressi si possono fare, ma per me Letta dovrebbe andare avanti. Basta con la visione aristocratica secondo cui è sufficiente cambiare chi guida. Bisogna ricostruire un rapporto con la società, uscire dalla comfort zone, mandare i parlamentari nei loro collegi, a parlare con chi li ha eletti, a relazionarsi con i bisogni e i dolori delle persone”.