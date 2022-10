Toto-ministri del governo nero-nero: idea Salvini e Tajani vice-premier e alla Salute...

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 10.41

Messi un nostalgico di Mussolini al Senato e un reazionario, omofobo e fan di Putin alla Camera proseguono le manovre per il vado del governo nero.

In attesa che Sergio Mattarella conferisca alla leader di Fratelli d’Italia l’incarico di formare il nuovo governo (probabilmente il 21, con le consultazioni al via il 20), si cerca la quadra definitiva del futuro esecutivo. Meloni ha aperto definitivamente le porte del ministero dell’Economia al vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, e insiste per l’ex pm Nordio alla Giustizia. Torna l’idea dei vicepremier Salvini e Tajani.

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

– Circola il nome di un fedelissimo della leader di FdI, Giovanbattista Fazzolari, ma in corsa ci sarebbe anche il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, quest’ultimo in pole anche per lo Sviluppo economico con una delega per l’Energia. In alternativa a nomi squisitamente politici, si potrebbe far strada per il sottosegretariato alla presidenza un profilo tecnico. Nel ruolo del segretario generale della Presidenza del Consiglio invece Meloni vedrebbe bene Carlo Deodato, consigliere di Stato, attuale capo del dipartimento Affari giuridici di Palazzo Chigi.

Ministero dell’Economia

– Il nome di Giorgetti sembra ormai un punto fermo. Alla nota ufficiale leghista (“E’ un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega”) ha fatto seguito la dichiarazione (che sa di blindatura) di Giorgia Meloni: “Credo che Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell’economia”.

Per il Viminale l’ex prefetto di Roma

Anche per questo ministero, dopo che a lungo si è parlato del pressing di Matteo Salvini per assicurarsi il Viminale, e dopo le indiscrezioni sull’avvocato Giulia Bongiorno, ex ministro della Pubblica Amministrazione nel governo giallo-verde, il candidato più forte rimane il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

Ministero della Transizione ecologica

– Qui c’è in ballo l’ipotesi di istituire un ministero all’Energia, superando l’attuale accorpamento della delega al ministero per la Transizione ecologica ma anche quello precedente con lo Sviluppo economico. Un ministero che sottolineerebbe la crucialità del tema energetico, da affidare a una personalità come il già amministratore delegato di Enel ed Eni Paolo Scaroni.

Ministero della Salute

Caduto il nome di Licia Ronzulli (da Fratelli d’Italia è arrivata la definitiva bocciatura per la fedelissima del leader di Forza Italia), al nome di Guido Bertolaso nelle ultime ore si è aggiunto quello di Paolo Zangrillo di FI oppure Francesco Rocca, presidente della Croce rossa.