Lollobrigida minimizza le liti a destra: "Scaramucce che interessano poco agli italiani"

13 Ottobre 2022 - 19.30

Parola d’ordine minimizzare, anche perché le fibrillazioni sono molto evidenti. “A me non sembra che la maggioranza scricchioli. Oggi è stato eletto come presidente del Senato Ignazio La Russa, conquistando obiettivamente voti anche fuori dalla maggioranza del centrodestra. Abbiamo votato compatti come centrodestra. Il leader di Forza Italia, colui che incarna la guida politica del partito, ha votato La Russa. Il resto sono scaramucce che interessano poco agli italiani».

Così Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia rientrando alla Camera.

«Con Forza Italia ci sono i rapporti che avevamo fino a ieri e che avremo nei prossimi giorni. Domani si voterà il presidente della Camera e immagino voteremo tutti il candidato della Lega. Ci auspichiamo lo faccia anche Forza Italia. Ci sono tanti esponenti autorevoli. Nel frattempo lavoriamo sulle necessità degli italiani, per rispondere con autorevolezza», conclude.