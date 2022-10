globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 12.08

Preroll

Nuovo Governo Meloni, dopo il no di Elisabetta Belloni, è Antonio Tajani il favorito per ricoprire il ruolo di ministro degli Esteri. L’ex presidente del Parlamento europeo, infatti, per Giorgia Meloni ha l’esperienza giusta per diventare il capod ella Farnesina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Alla Difesa, invece, Adolfo Urso potrebbe fare uno scatto in avanti rispetto all’attuale ruolo di presidente del Copasir. L’esponente di Fratelli d’Italia è in vantaggio rispetto al fedelissimo di Giorgia Meloni Guido Crosetto.