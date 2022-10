Meloni: "Con le bombe Putin isola ancora più la Russia, noi dalla parte di chi si batte per la libertà"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 11.03

La leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni ha detto che sull’aggressione russa all’Ucraina lei starà della parte di Kiev. In questo motivata anche dal solido rapporto con gli estremisti di destra che governano in Polonia e che sono suoi alleati nella Ue.

«Ore di apprensione per l’Ucraina. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà».

Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.