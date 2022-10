Delrio: "Conte da premier ha aumentato le spese militari, lui e Casalino non strumentalizzino i pacifisti"

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 11.13

Preroll

M5s di sinistra? No. Pochi ci hanno fatto caso ma Conte è sempre stato attento a non usare la parola sinistra ma progressista.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Potrebbero essere sinonimi, ma evidentemente se il leader M5s ha scelto di non usare la parola sinistra è perché non si sente di sinistra né immagina M5s di sinistra. E dal Ps respingono alcuni atteggiamenti un po’ furbi

Middle placement Mobile

“La resistenza ucraina, aiutata dalle nostre armi (ma è stata comunque una scelta sofferta) è stata decisiva per impedire il prevalere della violenza e della prepotenza. Abbiamo aiutato gli ucraini a resistere ad un’azione che assomigliava a quello che fece Hitler coi Sudeti nel ’39. Non potevamo permetterci una nuova Monaco nel 2022», ma «la priorità è arrivare ad un cessate il fuoco con l’aiuto dell’Europa». Lo afferma Graziano Delrio, in un’intervista al QN.

Dynamic 1

In merito all’idea di una manifestazione per la pace, sostenuta da Conte, Delrio commenta: «Le manifestazioni sono promosse dalle associazioni per la pace, non da Conte che quando era presidente del consiglio ha aumentato le spese militari». «Casalino è abile a far credere che le manifestazioni per la pace siano idea di Conte – aggiunge Delrio – Hanno cercato di mettere il cappello su iniziative già decise per il 21 ottobre a cui noi parteciperemo ma senza strumentalizzare».

In merito al congresso del Pd, Delrio ribadisce che il partito è da resettare «ma non va sciolto. La fase congressuale significa ascoltare la società, gli operai ma anche gli imprenditori che difendono il lavoro, il terzo settore, i deboli. Non possiamo guardarci l’ombelico: le risposte non sono dentro di noi ma fuori di noi». Al momento «il problema delle alleanze non sussiste», Conte «ora si dice progressista, è una buona notizia, ma non ci dia lezioni su come occuparci degli ultimi, casomai facciamolo insieme», conclude.