Basilicata, decimata la giunta regionale di destra: arresti nella sanità pubblica per rapporti con la criminalità

7 Ottobre 2022 - 12.10

In Basilicata, un’indagine congiunta di Carabinieri e polizia ha portato agli arresti di politici e amministratori della sanità locale. Arrestato il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro, mentre divieto di dimora è stato notificato all’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Cupparo (FI) e all’ex assessore alla Sanità, Rocco Leone, attuale consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Perquisito l’ufficio di Vito Bardi, presidente della Regione che risulta indagato.

Sono stati acquisiti i device in uso al presidente, che avrebbe consegnato anche il suo telefono cellulare. “Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti – ha commentato -. Sono come sempre disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto”.

Per quanto riguarda Francesco Piro, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Basilicata, dalle indagini è emerso che aveva “relazioni con esponenti della locale criminalità organizzata”. Secondo la Dda di Potenza, “non di rado per raggiungere proprie finalità personali, politiche ed elettorali, e a scopo intimidatorio, ostentava ai suoi interlocutori i suoi asseriti collegamenti con contesti criminali calabresi”.