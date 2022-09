Santori e l'analisi sul Pd: "Troppo concentrati a mantenere i blocchi di potere"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 11.09

Preroll

Mattia Santori, fondatore delle Sardine e consigliere comunale a Bologna, ha commentato il risultato elettorale del Pd. «Sono troppo concentrati su come mantenere i blocchi di potere all’interno del partito o comunque a risolvere troppe beghe all’interno della struttura».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Mi fa molto ridere che si parli del congresso parlando semplicemente di nomi. Che è giusto, ci mancherebbe, ma finché il dibattito si fermerà su quello e non si amplierà su come si crea una struttura che produce nuove leadership».

Middle placement Mobile

«La stessa cosa che vogliamo nel paese dovremmo volerla nel partito che ci rappresenta. Quindi: forza plurale, possibilità di emergere, scala sociale. Le stesse cose che il Pd chiede e propone al paese non le fa all’interno». Quindi, per Santori, oltre che di nomi e leader, si dovrebbe «riparlare del metodo e della struttura per essere più credibili e creare un’infrastruttura che poi permette di arrivare ai contenuti e alle leadership»