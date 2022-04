Mattia Santori e l'intervento sulle 'oche scontrose' in consiglio comunale: il video diventa virale

globalist

6 Aprile 2022 - 16.52

Tra ironia e critiche feroci, il leader delle Sardine Mattia Santori è al centro dell’ennesima polemica, a causa di un suo intervento, in effetti parecchio strano, al consiglio comunale di Bologna. Argomento: l’uccisione di due ‘oche scontrose’ da parte di un cane, con riflessione sulla ‘diffusione dei molossoidi’ e l’importanza di tenere sotto controllo i propri cani.

Un discorso, della durata di due minuti, che ha attirato molta ironia sul web ma anche critiche feroci da parte di chi, va detto, le Sardine le ha sempre mal digerite. Come Carlo Calenda, che twitta: “La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questo sono quelli che si sono autonominati eredi dei partigiani”.

Il dissenso arriva anche da destra, cioè dalla parte politica che ha sempre criticato Santori accusandolo di “leggerezza”, già a partire dalla sua proposta di realizzare a Bologna uno stadio per il freesbe avanzata in campagna elettorale. “Un intervento in Comune a Bologna su due oche aggredite dai cani – scrive il parlamentare di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami – a nome del Pd e della maggioranza, c’è altro da dire?”

