Maroni dice quello che tutti pensano: "Salvini a casa, è ora di un nuovo segretario della Lega"

27 Settembre 2022 - 09.44

Maroni, l’ex ministro dell’Interno e governatore della Lombardia che negli ultimi tempi ha fatto un passo di lato nella politica attiva, aggiunge la sua voce a quella di diversi dirigenti locali che stanno mettendo in discussione la leadership di Matteo Salvini. Un tema su cui, in modo molto soft, il governatore veneto Luca Zaia ha chiesto una attenta riflessione.

“La vittoria netta svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centro sinistra l’unica speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Meloni potrà contare su una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato”. Così l’ex segretario leghista Roberto Maroni nella rubrica ‘Barbari foglianti‘ sul Foglio commenta l’esito delle politiche. “E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi”.