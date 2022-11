Funerali di Stato per Maroni, anche Giorgia Meloni a Varese per le esequie

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 11.27

Funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni, morto a 67 anni lo scorso 22 novembre per un tumore al cervello. A Varese, presente nella Basilica di San Vittore la presidente del consiglio Giorgia Meloni e diversi esponenti delle autorità civili e militari. Molte le persone radunate in piazza ma soprattutto nell’area circostante.

Beppe Sala: “Era un amico, mi mancherà”

Per me Roberto Maroni «era un amico e molto anche un confidente, una persona di cui ci si poteva fidare. Quando c’erano cose delicate e volevi confrontarti con qualcuno, con lui eri sicuro che non sarebbero uscite dalla stanza. Era quel tipo di persona che mancherà per questo». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando ai funerali di Stato di Roberto Maroni.

«A volte è molto meglio il confronto con qualcuno che non è della tua parte politica e non ti dà necessariamente ragione. Maroni ha rappresentato uno stile che oggi, anche in generale nella politica, non vediamo più, quello stile dialogante che dovrebbe caratterizzate tutti. Da alcuni mesi avevo smesso di disturbarlo al telefono ma ci siamo scritti messaggi fino alla settimana scorsa».

Pierfrancesco Majorino: “Intercolutore piacevole e avversario leale”

«Credo che Roberto Maroni fosse davvero una persona perbene, un interlocutore molto piacevole e un avversario leale, quindi credo che la Lombardia abbia perso una persona seria». Lo ha detto il candidato di centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Varese per i funerali di Stato dell’ex ministro Roberto Maroni.