Parla Salvini mangiato da Meloni: "Non sono soddisfatto ma facile vincere stando all'opposizione"

26 Settembre 2022 - 12.08

Dopo i risultati elettorali (Lega sotto il 9%) Matteo Salvini ammette che “il nostro non è un risultato che mi soddisfa”, fa le congratulazioni a Giorgia Meloni (“è stata brava”), ma annuncia: “Adesso tiriamo dritto con le cose da fare e con Giorgia lavoreremo insieme a lungo. Complimenti anche a Forza Italia: ogni voto è servito a dare una maggioranza assoluta al centrodestra”. Chiarisce poi che “mi sembra sia stata premiata l’opposizione” e spiega: “Lavorare con Draghi non è stato semplice ma lo rifarei. Adesso l’Italia ha cinque anni di stabilità davanti”.”Fatto errori ma 5 anni per rimediare” – Secondo il leader della Lega “è fuor di dubbio che qualcosa non abbia funzionati” e ci siano stati errori ma “ci sono cinque anni per porre rimedio”. Domani è convocato il consiglio federale della Lega per ascoltare i segretario regionali.

“Premiata opposizione a Draghi” – “Non oso immaginare cosa sarebbero stati altri 9 mesi con un governo confuso e litigioso – aggiunge -. Il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione e coloro che hanno fatto cadere il governo su un termovalorizzatore”. “Ho anteposto l’interesse del Paese a quello del partito”, spiega ancora aggiungendo che “gli italiani hanno premiato chi ha fatto opposizione e chi ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore. Conte ha sparato pallettoni contro il governo che aveva sostenuto fino al giorno prima”.

“Governo uscente non compia atti contro volontà maggioranza” – Salvini lancia quindi un monito al governo uscente: “Contiamo che non ci siano atti amministrativi in questo mese in distonia con la volontà popolare. Ci auguriamo che l’ordinaria sia solo ordinaria amministrazione, che non ci siano nomine in ordine sparso, come accaduto negli ultimi giorni. Alcune realtà pubbliche devono essere tutelate e salvaguardate perché alcune nomine degli ultimi due anni non sono all’altezza”. “Lombardia? Squadra che vince non si cambia” – Sulla Lombardia “ho letto analisi simpatiche. Ma il centrodestra è sopra il 50% nella Regione. Qui il centrodestra è maggioranza assoluta. Per regionali e comunali l’election day, lo chiederemo al ministro dell’Interno”.