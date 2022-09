Giuseppe Conte: "Ci davano in picchiata, ed ecco invece dove siamo arrivati"

globalist

26 Settembre 2022 - 08.21

“Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento.

“I cittadini hanno scelto Fdi, è giusto che il centrodestra governi. Noi saremo all’opposizione con coraggio e determinazione”. E non risparmiando una stoccata ai Dem: “Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Il centrodestra ha vinto, il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5S”.

E avverte: “Noi saremo l’avamposto per la realizzazione di un’agenda progressista, un progetto di Paese che mira all’inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro sulle battaglie da fare all’opposizione, ma senza nessun cartello o coalizione”.

“Il centrodestra sarà maggioranza in Parlamento ma non lo è nel Paese, ed è un corto circuito provocato da questa legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento – avverte – daremo battaglia contro questa legge per dare maggior rappresentanza ai cittadini”.

Quanto a Di Maio, sconfitto a Napoli e fuori dal Parlamento, il leader 5 Stelle non infierisce: “Preferisco ricordare le battaglie fatte insieme”, chiosa con eleganza.

“Noi siamo prudenti, sono ancora dati che poi dovranno essere confermati” ma se fossero confermati sarebbe un “risultato importante” considerando che “fino a poco fa ci davano per morti, ricordo sondaggi al 6-8% “. Così Michele Gubitosa vicepresidente M5s commentando con Quarta Repubblica su Rete 4 i primi istant poll sui risultati delle elezioni. “Il cendrodestra unito ha vinto. Letta – ha aggiunto – qualche domanda dovrà farsela”.Ci davano “per morti ma con una grande campagna elettorale, il movimento se quello che vediamo è confermato, è il terzo partito in questo Paese e nessuno dei commentatori ci avrebbe scommesso 5 euro un mese fa”. Così Riccardo Ricciardi del M5s commentando gli exit poll a La7. Cosa farete ora col Pd? “Il Pd – ha sottolineato – ha la maggiore responsabilità politica della vittoria del centrodestra” perché ha chiuso i canali immediatamente dopo la caduta del governo, “ha chiuso a noi, a Calenda, è rimasto solo e questo è il risultato di una pessima gestione, Letta deve fare un grosso mea culpa”.