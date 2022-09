Letta: "Dobbiamo respingere il ricatto di Putin e attenti al rapporto con Orban"

globalist

22 Settembre 2022 - 09.07

La Russia di Putin sarà un problema serio. Ma lo è anche perché i ‘putiniani’, compresi i pupazzi prezzolati, sono tanti in Italia.

«Penso che tutti i partiti italiani debbano essere chiari nel dire che dobbiamo rifiutare questo ricatto. Il mio appello a tutti i partiti è il dire che siamo insieme e che l’Italia vuole essere insieme a tutti i partiti europei» a tale riguardo e nell’appello affinché l’«Europa prenda decisioni fondamentali affinché il ricatto di Putin non strangoli la nostra economia».

Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta in una intervista a Rtl 102.5. Il riferimento di Letta è al Consiglio europeo della prossima settimana chiamato a prendere «decisioni importanti» al cui riguardo l’auspicio è che «prenda decisioni su disaccoppiamento delle fonti nelle bollette».

Non sono andato a Berlino per chiedere un endorsement ma per parlare con uno dei principali partner europei sul tema dell’energia, sono andato lì per fare la parte di chi difende interesse dell’Italia e dell’Europa affinchè si arrivi a decisioni urgenti per aiutare le famiglie e le imprese italiane. Se poi la polemica è sul fatto che le decisioni devono essere prese dall’Italia insieme agli altri grandi paesi europei e dall’altra parte si dialoga con Orban allora accetto che c’è una differenza».