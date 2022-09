Calenda provoca la Lega: "Avranno un tracollo elettorale e finiranno nelle larghe intese..."

globalist

21 Settembre 2022 - 11.26

Carlo Calenda profetizza un futuro frammentato per la Lega, dopo la batosta elettorale che – secondo il leader di Azione – colpirà Matteo Salvini.

“Sono convinto che la Lega avrà un tracollo elettorale e questo porterà a emergere la parte della Lega di governo, noi abbiamo bisogno di una parte di destra più ragionevole, ci vuole come in Ue una coalizione ampia che non comprenda le parti estreme che sono molto irresponsabili”.

“M5s non è una forza di governo, ovunque ha governato ha combinato disastri, c’è un trasformismo unito a una irresponsabilità che non li rende interlocutori per un governo”, ha concluso.