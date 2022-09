Finché c'è Bersani c'è speranza: sta mietendo consensi e le ombre nere si diradano

globalist

19 Settembre 2022 - 16.36

Preroll

Pierluigi Bersani l’asso nella manica? Chissà, ma sicuramente il suo impegno in prima persona ha consentito alla lista dei democratici e progressisti di recuperare voti tra gli incerti o tra gli astensionisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Letta ha fatto bene a dire che la fase di recupero parte proprio dal Sud , in quella bellissima serata a Reggio Calabria con Pier Luigi Bersani che ringrazio: Pier Luigi non si è candidato, facendo una scelta di grande generosità, ma sta facendo una campagna elettorale in giro per tutta l’Italia come se fosse candidato e trasmette una fortissima motivazione in tutti noi».

Middle placement Mobile

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.



Dynamic 1

La Lista democratici progressisti

«Da 1 a 10 a quanto do la Lista democratici progressisti prima lista in Italia? Scommetto 10, scommetto con tutte le mie energie e forze che nei prossimi giorni sarà chiaro che questa è la lista che può salvare il Paese, non credo che gli italiano abbiano voglia di avventure e noi siamo il punto di tenuta del Paese, quelli che possono migliorare le cose e non peggiorarle come succederebbe con la destra».