Orlando sui 'pupazzi prezzolati' della Russia: "Salvini ha la coda di paglia e tenta di confondere le acque"

18 Settembre 2022 - 10.54

Russia e interferenze. Chi sono i `pupazzi prezzolati da Putin´ come li ha definiti Draghi? «Non lo so, io mi limito a dire che ormai c’è una letteratura consolidata che Putin abbia finanziato i movimenti della destra in Europa. Ci trovo una razionalità nella ricostruzione fatta da Draghi».

Lo ha detto Andrea Orlando (Pd), ministro del Lavoro, nel corso de `Il caffè della domenica´ con Maria Latella su Radio 24. Ma i rubli al Pci, lei ne ha presi? «Io francamente mi metto a ridere – ha risposto Orlando – al Metropole c’era il suo collaboratore Savoini, con la Russia noi non abbiamo nessun rapporto e avevamo interrotto i rapporti con l’Urss quando io ero ancora molto piccolo. Mi sembra un’arrampicata sugli specchi che fa anche tenerezza. Un tentativo di confondere le acque che sembra più la spia di una coda di paglia che una confutazione degli addebiti».

Il ruolo di Letta

Enrico Letta resterà segretario del Pd con qualunque risultato elettorale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite a «Il Cafè’ della domenica» su Radio 24, che rispondendo a una domanda sul punto ha risposto con un secco: «Sì».

«Negli ultimi cinque anni sono pochissime le elezioni in Europa che sono andate come nei pronostici», ha sottolineato inoltre Orlando. «Credo che il risultato – ha aggiunto – può essere molto diverso» da quello che viene raccontato”