Della Vedova: "Meloni ha gettato la maschera nel difendere Orban che non rispetta i diritti umani"

16 Settembre 2022 - 10.49

La destra è destra. E quella sovranista è particolarmente reazionaria e omofoba. «Meloni getta la maschera nella sua difesa di Orban `democratico´. La democrazia non è (solo) vincere le elezioni ma rispettare i diritti delle minoranze politiche, garantire l’indipendenza dei media, rispettare i diritti umani e civili di tutti, persone Lgbt incluse, non chiudere le università, non parlare di `razza´, etc etc.».

Lo afferma il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. «Quanto alla guerra di Putin, Orban è più vicino alla Russia che all’Europa. Il voto del 25 settembre, come abbiamo sempre detto, deciderà se l’Italia vuole proseguire nel solco di Draghi protagonista in Europa o andare verso l’Ungheria di Orban», conclude Della Vedova.