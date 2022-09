Bonino: "Sono preoccupata dagli atteggiamenti di Salvini e Meloni"

globalist

16 Settembre 2022 - 18.09

Preroll

Democrazia o autocrazia? «Gli atteggiamenti di Salvini e Meloni, soprattutto in Europa, mi preoccupano ma non mi sorprendono. Le posizioni di Meloni e Salvini sono note da sempre e penso siano il problema di queste elezioni: o si sta con chi ama Orban, Putin e Trump, o si sta con le democrazie occidentali».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto a `L’Aria che Tira´ la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, che ha poi aggiunto che «bisogna votare +Europa per dare un segnale chiaro che l’Europa è il nostro destino, l’unico possibile. Il mio appello più accurato è agli elettori: assumetevi le vostre responsabilità perché sarete voi a decidere chi siederà in Parlamento e il vuoto non esiste. Se non lo fate voi, qualcuno lo farà per voi», ha concluso Bonino.