Aborto, Cirinnà (Pd): "La legge 194 non si tocca e non si svuota"

globalist

15 Settembre 2022 - 18.35

Preroll

Diritti a rischio? Le preoccupazioni sono legittime con questa destra retrograda e oscurantista.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’Ungheria di Orban non è poi così lontana. Apprendiamo dagli alleati di Verdi-Sinistra Italiana che, nell’Umbria guidata dalla leghista Tesei, le donne che scelgono l’interruzione di gravidanza siano già costrette ad ascoltare il battito del feto. Una pratica che tenta di esercitare una pressione psicologica e un ricatto morale inaccettabili sulle donne. Non è libertà di scelta: è coercizione. Questo è il modello a cui si ispira la destra quando parla di aborto e diritti delle donne. Questo è il modello contro cui ci battiamo. La 194 non si tocca e non si svuota. Va, anzi, garantita la sua applicazione in tutte le regioni, in tutte le città, in tutti gli ospedali, in tutti i consultori”.

Middle placement Mobile

Lo dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà, responsabile diritti del partito democratico.