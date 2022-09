"Porta a Porta", questa sera alle 23.30 su Rai 1: Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa

globalist

14 Settembre 2022 - 15.41

“Porta a Porta” va in onda questa sera alle 23.30 su Rai 1, ospite di Bruno Vespa è il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Nella puntata, Renzi risponderà alle domande di Vespa sulla crisi energetica, tema al centro di questa campagna elettorale, una delle maggiori preoccupazioni degli italiani. In vista del voto del prossimo 25 settembre, quella dell’energia e del caro bollette è una delle tematiche più calde. Si parlerà anche del documento della Cia che ha svelato come la Russia abbia pagato 300 milioni di dollari per influenzare governi esteri.

