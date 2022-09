Magi sui soldi russi: "Alleanza SalvinI-Putin mai rotta"

globalist

14 Settembre 2022 - 10.52

«La notizia dei finanziamenti russi a partiti e politici italiani è gravissima ma anche realistica. Sappiamo dei rapporti di vicinanza politica della Lega di Salvini che ha con il partito di Putin un’alleanza politica dal 2017 mai rescissa nonostante la Russia sia un Paese in guerra con l’Europa. Putin ha invaso l’Ucraina che è ai confini con l’Unione europea e sta facendo una guerra con tutti i Paesi dell’Ue attraverso la crisi energetica e le speculazioni che molti commercianti di energia fanno in asse con il governo di Putin. Anche se non dovessero venire fuori chi sono i partiti e i candidati che hanno ricevuto questi fondi, l’alleanza mai rotta da parte della Lega resta un dato politico gravissimo».

Lo ha detto a Tg1 Mattina il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi, candidato al collegio uninominale di Torino.