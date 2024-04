Puglia, Magi (+Europa): "Quella di Conte è una speculazione con fini politici"

Powered by

globalist Modifica articolo

12 Aprile 2024 - 12.05

ATF

Intervenuto a Skytg24, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, ha parlato della situazione che si è venuta a creare in Puglia, dopo l’addio del M5s alla giunta regionale guidata da Michele Emiliano.

“Seguiamo con attenzione quello che sta accadendo in Puglia nella giunta Emiliano: le ipotesi di reato sono molto gravi, ma le inchieste giudiziarie devono trasformarsi in processi, in sentenze”.

“In questo Paese non possiamo più permetterci che la discussione politica venga travolta dalle inchieste giudiziarie e quello di Giuseppe Conte in queste ore è un chiaro tentativo di speculazione politica rispetto all’inchiesta giudiziaria”.

“Io credo che questo tema andrebbe invece affrontato con una riflessione sullo strumento delle preferenze – che rende più facile le influenze clientelari – e non come fa il M5s, perché raccontare che loro sono gli onesti rispetto a tutti gli altri non ha prodotto granché nella politica italiana”.

“A Bari sosteniamo Michele Laforgia: dopo il suo gruppo civico Più Europa è stato tra i primi partiti a sostenere la sua candidatura, ben prima che arrivasse anche il M5s. Laforgia è un penalista affermato e a lui ci avvicina anche la sua cultura garantista”.