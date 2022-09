Salvini insiste a privilegiare i ricchi e a far saltare i conti dello Stato: "Flat tax al 15%"

globalist

12 Settembre 2022 - 09.50

Viva i ricchi e viva gli evasori fiscali. Salvini insiste con la sua proposta che non solo favorisce chi è ricco ma che provocherebbe un buco di bilancio per lo Stato italiano già pesantemente indebitato. E quindi? Non si pagano le tasse ma l’orizzonte è quello del suo idolo Trump: sanità, scuola, trasporti e quant’altro ognuno se li paga per se. Ovviamente a vantaggio dei ricchi sui poveri.

La Flat Tax oggi significa che un domani solo se si ha una carta di credito ben fornita si potranno avere i servizi.

«La flat tax si paga da sola, perché la tassa al 15% funziona per 2 milioni di partite Iva: lavorano di più e pagano di più, altrimenti è gente che non lavorerebbe. Siccome funziona, estendiamo questa tassa semplice al 15% ai lavoratori autonomi. In prospettiva nei cinque anni estenderla ai lavoratori dipendenti e alle famiglie con un tetto a 70mila euro lordi all’anno».

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ad `Agorà´ su Rai3. «Sei hai due stipendi o due pensioni non sei ricco, con il mutuo da pagare. Funziona in tanti Paesi del mondo, noi vorremmo estendere questo trattamento di favore anche ai dipendenti e ai pensionati», ha aggiunto. Si troverà l’accordo nel centrodestra? «Io sono abituato a portare avanti quello che funziona. Quello che funziona va esteso», ha sottolineato Salvini.