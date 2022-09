Letta: "Il Sud ha compreso che sarà penalizzato dalla Destra, la partita è aperta"

globalist

12 Settembre 2022 - 14.01

“Il Sud ha capito che la proposta del centrodestra, con Salvini al centro, è una proposta fatta di nuovo per fregare il Mezzogiorno: l’idea di rinegoziare il Pnrr e togliere la soglia del 40% premiale per il Sud, e fare delle scelte contro il Mezzogiorno”. Così Enrico Letta arrivando alla Cna.

“Il Mezzogiorno può diventare un tema della campagna elettorale e una sorpresa dal punto di vista dei risultati. Al Sud si stanno delineando una serie di interessanti e importanti dinamiche, hanno a che vedere innanzitutto con il fatto che il M5s sta prendendo voti da destra: questo è molto interessante in prospettiva per i collegi uninominali, molti che all’inizio non lo erano nel Mezzogiorno stanno diventando contendibili. E molti di questi non fanno nemmeno parte dei 60 collegi nei quali si decideranno le elezioni”.

“Lo Ius scholae non c’entra nulla con l’arrivo di nuovi migranti. Le politiche migratorie si risolvono con una cooperazione rafforzata a livello europeo che deve trovare lì le soluzioni per redistribuire tra i Paesi europei che decidono di farne parte i pesi e gli impegni per riuscire a reggere i flussi migratori”. Così Enrico Letta arrivando alla Cna. “Lo Ius scholae fa parte dell’integrazione in Italia dei figli degli immigrati che sono già qui, e sono italiani a tutti gli effetti. Il fatto di continuare, da parte della destra, di impedire che diventino cittadini è una scelta profondamente ingiusta e sbagliata”.