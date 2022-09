Bersani è tra i pochi che sanno parlare agli indecisi: fatelo entrare in campo sul serio

globalist

12 Settembre 2022 - 12.30

Gli ultimi sondaggi mostrano che la sinistra ha un finale in salita e ha accumulato svantaggio nei confronti di chi è in testa.

Ma gli ultimi sondaggi dicono anche che la percentuale di indecisi è alta e anche significativa è la percentuale di elettori che hanno scelto un partito ma possono sempre all’ultimo momento votare per un altro.

Una breve premessa per dire che è l’ora di chiedere a Pierluigi Bersani un ulteriore gesto di generosità verso questo paese. Ossia diventare uno dei ‘front-man’ (come dicono quelli bravi) o diventare uno dei comunicatori più presenti del campo progressista in questi ultimi giorni di campagna elettorale.

Bersani piace ai giovani, Bersani piace a tanti elettori di sinistra che non hanno più una grande motivazione ad andare a votare anche perché sentono troppa distanza tra quello che era la loro sinistra rispetto all’attuale.

Bersani piace a molti potenziali elettori della lista Democratici e Progressisti che ora guardano ad altre formazioni perché sentono i loro valoro poco rappresentati.

Non servono grandi esperti di Scienza della Comunicazione per capire che Pierluigi Bersani deve entrare in campo ancora di più e andare a giocare in attacco. La sua storia dice che lui può trovare le parole giuste per parlare a migliaia e migliaia di persone.



Da oggi stesso. Pensateci. (M. Vic.)